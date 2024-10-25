Видео «Гоняться за русскоязычными – последнее дело». Украинский продюсер о «языковых войнах»

На YouTube-канале передачи «вДудь» появился трехчасовой выпуск, героем которого уже во второй раз стал Александр Роднянский.

В одном из вопросов Юрий Дудь напомнил, как мэр Ивано-Франковска в свое время сообщил, что в городе появятся «языковые инспекторы», притом проверять они будут не образование или телевидение, а разговоры на улице.

Александр Роднянский напомнил, как в середине 90-х основал первый популярный украиноязычный телеканал 1+1 и неоднократно заявлял, что Украина должна быть украиноязычной, но всегда был противником языковых войн. При этом государство, по мнению продюсера, должно оказывать поддержку культурным начинаниям на украинском языке.

«Украинский язык и культура долгое время находились в ущемленном положении. (...) И во время российской империи были жесткие законы, ограничивающие бытование украинского языка, и в советском союзе тоже», - рассказал он.

Однако, по мнению продюсера, государство не должно вмешиваться в частные культурные проекты на русском языке: «Если люди за свои деньги хотят сделать фильм, спектакль или написать книгу по-русски, им никто не должен мешать. Это мое глубокое убеждение».

«Языковые дискуссии мешают солидарности украинцев. Страна складывалась из разных областей и культур, это по факту очень сложно устроенная страна. ... Это страна, которая научается быть единой. И этому надо дать время, - сказал Роднянский. - Мне кажется, гоняться за людьми, говорящими на русском языке - ну, это последнее дело. (...)

Люди умирают на русском языке за Украину. В ВСУ огромное количество солдат сражается, говоря на русском языке.

Что это за отношение к ним? Я считаю [это] постыдным».

Продюсер выразил мнение, что такие обсуждения нужно оставить на время, когда закончится война. «Дальше мерами какого-то стимулирования и помощи украинскому языку и культуре уже добиться искомых результатов, если они нуждаются в том, чтобы добиваться», - заключил он.

Видео: Интервью Александра Роднянского

Роднянский - украинский и российский режиссер, продюсер и медиа-менеджер, основатель телеканала «1+1», бывший глава канала СТС, номинант на премию «Оскар» и обладатель «Золотого глобуса». Продюсер сотрудничал с режиссерами Андреем Звягинцевым и Федором Бондарчуком.