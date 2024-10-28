ПРОСТО И ВКУСНО! Признанный шеф-повар и ресторатор Владислав Дьячук показал, какие блюда можно приготовить из тыквы

Совсем скоро Хэллоуин, а это значит, что пора покупать тыквы и вырезать забавные рожицы! Но что делать с оставшейся тыквой? Владелец и бренд-шеф нескольких ресторанов Таллинна Владислав Дьячук пригласил нас в одно из своих заведений – Päris – и показал три простых рецепта блюд из тыквы. Смотрите видео!