Совсем скоро Хэллоуин, а это значит, что пора покупать тыквы и вырезать забавные рожицы! Но что делать с оставшейся тыквой? Владелец и бренд-шеф нескольких ресторанов Таллинна Владислав Дьячук пригласил нас в одно из своих заведений – Päris – и показал три простых рецепта блюд из тыквы. Смотрите видео!
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ПРОСТО И ВКУСНО! ⟩ Признанный шеф-повар и ресторатор Владислав Дьячук показал, какие блюда можно приготовить из тыквы
По словам известного шеф-повар Владислава Дьячука, тыква очень популярна в Эстонии, поэтому в его ресторанах всегда можно найти блюдо с этим овощем. «Мы используем бутылочную тыкву, в которой практически нет семечек, или мускатную», – отмечает ресторатор.
Он добавляет, что у тыквы очень деликатный вкус, который повара в его ресторанах всегда стараются подчеркнуть. «Это можно сделать за счет добавления сливочного масла, сливок, молока, куркумы, карри и имбиря, – говорит Дьячук. – Также мне очень нравится сочетание тыквы с кокосовым молоком или пюре».