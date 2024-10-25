Вышел трейлер фильма, в котором Анджелина Джоли сыграет Каллас

Картина рассказывает о последних годах жизни Марии Каллас, которые она провела в Париже 1970-х, ее личных переживаниях, а также о взлетах и падениях певицы.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Там Джоли заметили на Венецианском кинофестивале вместе с предполагаемым новым бойфрендом - 40-летним британским рэпером Akala. Хотя сами они отрицают свой роман, после этого их ещё не раз замечали вместе.