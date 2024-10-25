Вышел трейлер фильма «Мария» Пабло Ларраина об оперной певице Марии Каллас. Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли.
Вышел трейлер фильма, в котором Анджелина Джоли сыграет Каллас
Картина рассказывает о последних годах жизни Марии Каллас, которые она провела в Париже 1970-х, ее личных переживаниях, а также о взлетах и падениях певицы.
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Там Джоли заметили на Венецианском кинофестивале вместе с предполагаемым новым бойфрендом - 40-летним британским рэпером Akala. Хотя сами они отрицают свой роман, после этого их ещё не раз замечали вместе.