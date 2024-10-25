Звездная спортсменка из Эстонии представила свою историю в книге о Барби

Mattel выпустила новую иллюстрированную книгу My Barbie Story, которая отмечает 65-летие бренда Барби и отражает его историческое наследие.

My Barbie Story объединяет 108 вдохновляющих рассказов и фотографий от друзей, фанатов и коллекционеров Барби со всего мира. Среди известных личностей, представивших свои истории, - актриса Хелен Миррен и модель и актриса Клаудия Шиффер.

Эстонию в книге о Барби представляет Келли Сильдару. Фото: Rimonne Eesti, Mattel Inc.

Эстонию в книге представляет спортсменка Келли Сильдару, для которой была создана уникальная кукла Барби два года назад, что сделало Келли одной из представительниц проекта Barbie Dream Gap, то есть Barbie Role Model.

«Я рада, что меня включили во всемирный проект», - отметила Келли. «Мне приятно делиться своей историей и внушать всем маленьким девочкам веру в то, что их мечты могут сбываться, если они будут усердно работать над этим».

Книга с сегодняшнего дня доступна для покупки на Amazon, но выйдет только в ноябре. Все средства от ее продаж будут пожертвованы в поддержку UN Women UK.

С 1959 года Барби является символом безграничных возможностей, вдохновляя миллионы девочек по всему миру находить свой путь и смело мечтать о большом.