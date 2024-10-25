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ФОТО В одном из городов Эстонии работает необычный магазин: «Это настолько нелепо!»

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Читатели Elu24 сообщили о расположенном при заправке необычном магазине, в которые многие, не осмеливаются зайти из-за вывески: «Рыбный магазин». На самом же деле там можно приобрести как продукты в дорогу, так и получить гастрономическое удовольствие.

«Kalakauss – это рыбный магазин, киоск и кафе. Три в одном», – написано в Facebook, на странице магазина при заправке на шоссе Лихула в Хаапсалу. Те, кто не знаком с этим магазином, а случайно туда заезжают, чтобы заправиться, могут даже и не догадываться, что это за необычное место.

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