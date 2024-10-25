Viimsi SPA 18+ давно зарекомендовал себя как популярное место для отдыха среди взрослых. Однако в последние месяцы некоторые посетители высказывают свое недовольство по поводу ухудшения сервиса, состояния спа-центра и участившихся случаев краж личных вещей. В социальных сетях появляются истории клиентов, столкнувшихся с небрежным обслуживанием и исчезновением вещей, что заставляет задаться вопросом: теряется ли чувство безопасности в этом спа?
Посетители популярного спа возмущены: «В голове не укладывается, как люди могут забрать чьи-то вещи?!»
Ирина решила с мужем отдохнуть в спа, но столкнулась с рядом неприятностей. Когда она пришла в раздевалку, ей не выдали халат. «Уже думаю, ладно, обойдусь», - рассказывала она. Но вскоре Ирина услышала, как другая женщина пошла просить халат, и решила сделать то же самое. Халат, который ей в итоге выдали, оказался в крайне неопрятном состоянии: «Оборваны штуки, где завязывать пояс, вид халата такой, как будто он видел Ленина, то ли им пол мыли».
Для Ирины это стало лишь началом разочарований. Она отметила, что зону Viimsi SPA 18+ не обновляли уже долгое время. Внутри было холодно, паровая баня оказалась тоже некомфортной, а в грязевой бане душевые кабины выглядели изношенными и неудобными. Сама душевой зоне было всего четыре душа, и посетители стояли друг за другом, ожидая своей очереди. «Один душ слабый», - добавила она, указывая на недостаток в обслуживании.