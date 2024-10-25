Посетители популярного спа возмущены: «В голове не укладывается, как люди могут забрать чьи-то вещи?!»

Ирина решила с мужем отдохнуть в спа, но столкнулась с рядом неприятностей. Когда она пришла в раздевалку, ей не выдали халат. «Уже думаю, ладно, обойдусь», - рассказывала она. Но вскоре Ирина услышала, как другая женщина пошла просить халат, и решила сделать то же самое. Халат, который ей в итоге выдали, оказался в крайне неопрятном состоянии: «Оборваны штуки, где завязывать пояс, вид халата такой, как будто он видел Ленина, то ли им пол мыли».