Леонардо Ди Каприо нарушил свое главное правило: о чем речь?

49-летний оскароносный актер провел ночь с 33-летней Теяной Тейлор, наиболее известной по ролям в фильмах «Тысяча и один», «Поездка в Америку 2». Как сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники, парочка вместе посетила вечеринку в Нью-Йорке. Они танцевали и флиртовали друг с другом до утра, после чего вместе покинули ее.

«Они танцевали очень страстно. Они тусовались всю ночь и почти все время были в углу вместе. Пара покинула ночной клуб The Stafford Room вместе в три часа ночи», - рассказал инсайдер.

До вечеринки он, кстати, провел время за ужином со своей девушкой - 25-летней моделью Витторией Черетти. Знаменитости закрутили роман в мае 2023 года. Однако Лео еще ни разу не был официально женат. Поэтому он до сих пор считается главным холостяком Голливуда.

Стоит указать, что обычно владельца трех «Золотых глобусов» окружают женщины значительно моложе его. Едва ли не впервые он нарушил свое правило - не ухаживать за старшими женщинами и провел вечер с Тейлор. Ранее Ди Каприо замечали в компании Келли Рорбах, Тони Гаррн, Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен, Хелены Кристенсен, Камиллы Морроне и других.