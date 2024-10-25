Именитая эстонская виолончелистка о своей автобиографической книге: тяжелее всего быть не слишком честной

В начале сентября стало известно, что скоро выйдет автобиографическая книга Сильвии Ильвес. «Да, это правда! Полгода назад мы объединились с потрясающим Йеспером - и благодаря его издательству 21 ноября 2024 года выйдет моя первая книга! Моя биография!» - написала виолончелистка в социальных сетях.