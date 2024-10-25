Во время Таллиннской недели моды события разворачиваются не только на подиуме, но и у фотозоны. Гости с тонким вкусом снова умеют удивить! Смотрите, кто оказался самым стильным среди всех и кто с кем пришел на вечеринку

Смелые цвета, дерзкие силуэты, оригинальные аксессуары и игривые формы - каждый элемент рассказывает свою историю. Оглядев публику, было чему восхититься - любовь к моде доказывает, что мода это не только то, что создают дизайнеры. В этот раз лучшие модники также сделали ставку на цвет, который, по мнению всего модного мира, обладает самым омолаживающим эффектом!

Эффектная Анну Саагим выбрала впечатляющий комплект из новой коллекции Nora Isle, который дополняет пальто из того же материала. Дерзкая «Fake Birkin» - это на самом деле дизайнерская сумка за 700 долларов, купленная в Нью-Йорке, с озорной задумкой. Блеск Анну заметен уже за сотню метров.
Эффектная Анну Саагим выбрала впечатляющий комплект из новой коллекции Nora Isle, который дополняет пальто из того же материала. Дерзкая «Fake Birkin» - это на самом деле дизайнерская сумка за 700 долларов, купленная в Нью-Йорке, с озорной задумкой. Блеск Анну заметен уже за сотню метров. Фото: Konstantin Sednev
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