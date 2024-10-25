Во время Таллиннской недели моды события разворачиваются не только на подиуме, но и у фотозоны. Гости с тонким вкусом снова умеют удивить! Смотрите, кто оказался самым стильным среди всех и кто с кем пришел на вечеринку .

Смелые цвета, дерзкие силуэты, оригинальные аксессуары и игривые формы - каждый элемент рассказывает свою историю. Оглядев публику, было чему восхититься - любовь к моде доказывает, что мода это не только то, что создают дизайнеры. В этот раз лучшие модники также сделали ставку на цвет, который, по мнению всего модного мира, обладает самым омолаживающим эффектом!