В соцсетях обсуждают новый роман Дженнифер Энистон: «Очень заводит»

«Говорят, в одном кабинете есть парень, который очень заводит Джен. Это одна из главных причин, почему она с энтузиазмом ходит к докторам, потому что у нее появляется возможность увидеть его. Джен ведет себя очень таинственно по этому поводу», - говорит инсайдер.

При этом выяснить, кто именно заинтересовал актрису, журналистам пока не удалось. «Она ездит в несколько разных мест на Восточном и Западном побережьях, поэтому довольно сложно определить, кто именно этот парень. Но она ясно дала понять, что хотела бы познакомиться с мужчиной за пределами Голливуда». Уточняется, что встречаться с актерами Энистон больше не хочет, поскольку считает их «слишком эгоистичными».

В последнее время актрису часто подозревают в том, что она прибегала к пластическим операциям и другим манипуляциям, связанным с внешностью. «Она сама очень интересуется уходом за кожей, поэтому было бы идеально иметь парня, который сделал карьеру в сфере красоты и борьбы со старением», - добавил инсайдер.

О партнерах Дженнифер Энистон не было ничего известно с того момента, как она в 2018 году рассталась с бывшим мужем Джастином Теру. Также она в 2005 году развелась с Брэдом Питтом: причиной их расставания, как полагают, стал его роман с Анджелиной Джоли.