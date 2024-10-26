ГОРОСКОП НА 26 ОКТЯБРЯ У Скорпионов будет удачный день, Девам стоит набраться терпения

Стрелец

Не спешите. Сегодня даже привычные дела могут занимать больше времени, чем обычно, а порой и казаться сложнее. Не всегда правильными оказываются те решения, которые первыми приходят в голову. Поэтому прежде чем предпринимать что-то, стоит подумать дважды, посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете. Первая половина дня может быть довольно напряженной, во второй же вам удастся немного расслабиться, перевести дух и отвлечься от забот. Друзья радуют: делятся хорошими новостями, предлагают что-то интересное.

Козерог

Не сердитесь. Сегодня может быть непросто сохранять хорошее настроение: возможны какие-то досадные происшествия, мелкие неприятности, неудачные совпадения. Но все это не помешает вам добиться успеха. Можно осуществить то, что было задумано давным-давно. В таких делах с удовольствием помогают давние союзники. Не стоит спешить с решениями, которые касаются денег. Спонтанные покупки едва ли будут удачными, как и сделки, заключенные на бегу. Зато в любви везет. Возможно начало романтических отношений.

Водолей

Можно сделать то, что прежде казалось почти невозможным. И дело тут не в везении, а в вашей изобретательности и настойчивости. Там, где другие сдались и отступили бы, вы продолжаете искать путь к цели и находите его. Полезным оказывается опыт, полученный раньше. Вы не повторяете старых ошибок, а избежать новых помогает интуиция. Вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются работы или каких-то важных для вас творческих проектов. Порадуют старые друзья. Встреча с ними вдохновит и поднимет настроение.

Рыбы

Лучше не планировать особенно важных и сложных дел на утро: вторая половина дня подходит для них гораздо больше. Серьезные разговоры тоже лучше вести после обеда, в это время будет проще найти и общий язык с окружающими, и решение, которое понравится всем. День удачен с финансовой точки зрения. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вероятны подарки и приятные сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете очень рады. Вечер подходит для романтической встречи. Она наверняка запомнится надолго.