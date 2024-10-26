Серьезные дела стоит планировать на утро. Именно в это время проще сосредоточиться, решиться на что-то важное, договориться с людьми, без помощи которых не обойтись. И деловые, и личные отношения складываются гармонично, не возникает поводов для споров.
ГОРОСКОП НА 26 ОКТЯБРЯ ⟩ У Скорпионов будет удачный день, Девам стоит набраться терпения
Вторая половина дня не будет столь плодотворной. Захочется отвлечься от рутины, заняться чем-то новым и интересным. Привычные же дела кажутся очень скучными, и это мешает справиться с ними хорошо. Зато можно строить долгосрочные планы: интуиция обостряется и подсказывает, чего и как можно добиться.
Овен
Неплохой день, но очень беспокойный. Не удается сосредоточиться на чем-то одном; нужно решать несколько вопросов сразу, думать и о своих, и о чужих делах. Это довольно утомительно, но справляетесь вы неплохо. Во всем, что касается работы, помогает опыт. Именно благодаря ему вы принимаете верные решения. А вот в личных отношениях лучше полагаться на интуицию. Благодаря ее подсказкам вы разберетесь в неоднозначных ситуациях, поступите правильно, поймете, что беспокоит любимого человека. Вечер подходит для семейных дел. Появляется возможность помочь близким, поддержать их.
Телец
Очень благоприятный день для работы. Сложные дела? Вы справляетесь с ними быстро. Новые задачи? Вы мгновенно понимаете, как их нужно решать. Ваш настрой нравится окружающим, поэтому вы легко найдете союзников и помощников, если захотите. День подходит для бесед с руководством. Можно обсуждать и будущие проекты, и ваши карьерные перспективы. В личных отношениях тоже преобладает влияние позитивных тенденций. Друзья радуют хорошими новостями, родственники предлагают что-то интересное. Можно отправляться в поездки вместе с близкими; вы отлично проведете время.
Близнецы
Вы многое принимаете близко к сердцу, часто волнуетесь по пустякам, переживаете из-за того, на что не можете повлиять. Все это мешает сосредоточиться на делах. Даже для того, чтобы взяться за то, что давно требует внимания, вам придется приложить усилия. Но настроение заметно улучшается, когда вы занимаетесь чем-то полезным. День подходит для того, чтобы участвовать в каких-то общественных проектах, помогать тем, кто в этом нуждается. Можно найти единомышленников, познакомиться с людьми, которые со временем станут вашими друзьями.
Рак
Понятно, что нужно многое сделать, но не всегда ясно, с чего же стоит начать. Тут могут помочь советы старых знакомых и других людей, которым вы доверяете. Чужой опыт полезен; благодаря ему вы не совершаете ошибок, быстро находите кратчайший путь к цели. Можно обсуждать рабочие вопросы, но стоит иметь в виду, что многие договоренности, достигнутые сегодня, позже будут пересмотрены. Личные отношения складываются гармонично, близких вы часто понимаете с полуслова. Во второй половине дня вероятны неожиданные визиты. В гости могут прийти люди, по которым вы успели соскучиться.
Лев
Этот яркий, насыщенный день приносит много хороших идей. Едва ли их удастся реализовать немедленно. Но вы обязательно вернетесь к задуманному, когда найдете надежных помощников, союзников, не меньше вашего заинтересованных в воплощении этих планов в жизнь. Появляются новые рабочие задачи. Решая их, вы многому научитесь. Можно обсуждать финансовые и имущественные вопросы, какие-то сложные дела: такие разговоры продуктивны и полезны. Не исключено, что придется изменить какие-то планы, касающиеся отдыха и развлечений, но вас это едва ли огорчит.
Дева
Не все дается просто. Но вы настойчивы, поэтому все равно добьетесь своих целей. Неважно, какие преграды появятся на вашем пути, как сложатся обстоятельства, кто попытается вам помешать. В любом случае вы получите то, к чему стремитесь, а то и немного больше. Ваши успехи производят впечатление на окружающих. Не исключено, что вскоре поступят интересные предложения. День хорошо подходит для семейных дел, общения с близкими. Вы знаете, как поддержать и вдохновить тех, кто вам дорог. Если захочется устроить домашний праздник, на нем будет весело всем.
Весы
В начале дня возможны какие-то мелкие недоразумения, неожиданные события, которые спутают ваши планы, заставят отложить одни дела, чтобы сосредоточиться на других. Едва ли это станет серьезной проблемой, но настроение может испортиться. К счастью, ненадолго: вскоре появятся поводы для радости. Вторая половина дня удачна. В этот период вам во многом везет. Можно браться за новые дела: в них легко будет достичь успеха. Дома вероятны какие-то приятные события. Некоторые Весы получат отличные новости, касающиеся кого-то из самых близких людей.
Скорпион
Удачный день, хоть и требующий терпения. Да, не все получается сразу, но вы умеете ждать и понимаете, что торопиться сейчас не стоит. Вероятны успехи в учебе. Вы многое схватываете на лету, хорошо справляетесь с непростыми задачами. Легко даются дела, требующие творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи. Ваша изобретательность восхищает окружающих. Можно о многом поговорить с близкими, не опасаясь разногласий и споров. Даже непростые вопросы удается обсудить мирно и конструктивно, а потом найти решение, которое нравится всем.
Стрелец
Не спешите. Сегодня даже привычные дела могут занимать больше времени, чем обычно, а порой и казаться сложнее. Не всегда правильными оказываются те решения, которые первыми приходят в голову. Поэтому прежде чем предпринимать что-то, стоит подумать дважды, посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете. Первая половина дня может быть довольно напряженной, во второй же вам удастся немного расслабиться, перевести дух и отвлечься от забот. Друзья радуют: делятся хорошими новостями, предлагают что-то интересное.
Козерог
Не сердитесь. Сегодня может быть непросто сохранять хорошее настроение: возможны какие-то досадные происшествия, мелкие неприятности, неудачные совпадения. Но все это не помешает вам добиться успеха. Можно осуществить то, что было задумано давным-давно. В таких делах с удовольствием помогают давние союзники. Не стоит спешить с решениями, которые касаются денег. Спонтанные покупки едва ли будут удачными, как и сделки, заключенные на бегу. Зато в любви везет. Возможно начало романтических отношений.
Водолей
Можно сделать то, что прежде казалось почти невозможным. И дело тут не в везении, а в вашей изобретательности и настойчивости. Там, где другие сдались и отступили бы, вы продолжаете искать путь к цели и находите его. Полезным оказывается опыт, полученный раньше. Вы не повторяете старых ошибок, а избежать новых помогает интуиция. Вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются работы или каких-то важных для вас творческих проектов. Порадуют старые друзья. Встреча с ними вдохновит и поднимет настроение.
Рыбы
Лучше не планировать особенно важных и сложных дел на утро: вторая половина дня подходит для них гораздо больше. Серьезные разговоры тоже лучше вести после обеда, в это время будет проще найти и общий язык с окружающими, и решение, которое понравится всем. День удачен с финансовой точки зрения. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вероятны подарки и приятные сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете очень рады. Вечер подходит для романтической встречи. Она наверняка запомнится надолго.