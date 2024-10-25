Вчера, 24 октября, в Котле культуры прошел третий день Таллиннской Недели моды. Смотрите, в каких нарядах пришли популярные эстонские деятели, которые также раскрыли, во сколько им обошелся их образ на модном мероприятии!
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ВИДЕО ⟩ «Им сто лет в обед!» Эстонские звезды раскрыли, сколько стоил их образ на Неделе моды
Стилист Светлана Агуреева появилась в четверг в Котле культуры в купленном в мужском отделе Zara черном пиджаке, который она украсила пышным бантом за 199 евро. «Шикарный бант - это моя коллаборация с брендом украшений SOMA, - рассказала она. - Очки - Efektoptika - 600 евро, это вместе со стеклами, они оптические».
Самыми дешевыми в образе Агуреевой оказались белые джинсы, которые она приобрела в Kalda ladu. Точную их стоимость стилист не помнит: «Может быть, за шесть или десять евро».