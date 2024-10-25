ВИДЕО «Им сто лет в обед!» Эстонские звезды раскрыли, сколько стоил их образ на Неделе моды

Стилист Светлана Агуреева появилась в четверг в Котле культуры в купленном в мужском отделе Zara черном пиджаке, который она украсила пышным бантом за 199 евро. «Шикарный бант - это моя коллаборация с брендом украшений SOMA, - рассказала она. - Очки - Efektoptika - 600 евро, это вместе со стеклами, они оптические».