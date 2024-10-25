В сети подозревают, что к смерти экс-участника One Direction Лиама Пейна, которого обнаружили под окнами отеля в Буэнос-Айресе, может быть причастен P.Diddy. Якобы Лиам планировал «раскрыть некие тайны» о знаменитых вечеринках P.Diddy, после чего внезапно скончался при странных обстоятельствах, пишет Spletnik.
В смерти Лиама Пейна «нашли» след P.Diddy
Незадолго до смерти с Пейном расторг контракт лейбл Universal Music после восьми лет сотрудничества, а уход его девушки Кейт Кэссиди за день до самоубийства, как предполагают пользователи, не является причиной трагедии.
Проблемы у музыканта возникли после начала его экспериментов с текстами и новой музыкой. Якобы в песнях Лиам прямо говорит о проблемах с влиятельными в музыкальной индустрии людьми и личных переживаниях. В многочисленных интервью артист намекал, что готовится «раскрыть некие тайны». В сети предполагают, что P.Diddy, который находится в ожидании суда по обвинению в торговле людьми и изнасилованиях, мог «помешать» музыканту «раскрыть» его секреты.
Теорию якобы подтверждает токсикологическая экспертиза, проведённая после смерти Пейна. В крови артиста обнаружили наркотик, известный как «туси», сообщает The Guardian. Именно этот наркотик P.Diddy, согласно показаниям жертв, использовал на своих «белых вечеринках».
Рэпер также заставлял всех своих сотрудников от охраны до горничных всегда иметь при себе несколько пакетиков с порошком ярко-розового цвета. В состав «туси» входят разные виды наркотиков. Медики отмечают, что такой коктейль способен вызвать сильное возбуждение, галлюцинации, сердечную недостаточность и психоз.
На фоне приёма этого вещества и других препаратов Пейн упал с третьего этажа. Многие считают странным, что для самоубийства артист выбрал весьма сомнительный способ, ведь высота его балкона могла быть недостаточной для смерти. Кроме того, после падения на теле Лиама обнаружили 25 травм, что, как считает некоторые, очень много для такой высоты. Необычно также и то, что отцу певца, который сразу после известия о трагедии прилетел в Буэнос-Айрес, отказываются выдавать тело Лиама, сообщает CNN.
В 2013 году звезда «Форсажа» Пол Уокер тоже погиб после того, как объявил о намерении создать целый документальный фильм об изнанке Голливуда. Пользователи пока не связывают гибель актeра с P.Diddy, но отмечают, что причины автокатастрофы, в которой погиб 40-летний Уокер, до сих пор кажутся странными.
По официальной версии, артист умер от возгорания автомобиля Porsche Carrera, который на высокой скорости врезался в дерево. За рулем был друг актёра Роджер Родас. Оба пассажира были пристегнуты и трезвы, а автомобиль полностью исправен. По невыясненным причинам, Родас потерял контроль над машиной, она развернулась на 180 градусов, врезалась в дерево и взорвалась.
Напомним, что 31-летний Лиам Пейн 16 октября был найден мёртвым под окнами своего номера в отеле Casa Sur Palmero в столице Аргентины. В апартаментах артиста полиция обнаружила множество видов запрещенных веществ и приспособлений, предположительно, для их приема. В номере также была сломана мебель и разбит телевизор.
Незадолго до смерти артиста в отель приехала полиция: им сообщили о том, что в комнате находится «агрессивный мужчина, который, предположительно, находится под действием наркотиков».
Поводом для самоубийства, как стало известно журналистам, могла быть ссора Лиама с его девушкой Кейт Кэссиди на фоне ее неверности. Девушка покинула отель незадолго до смерти артиста. За несколько дней до трагедии бывшая невеста Пейна Майя Генри подала на него в суд из-за преследований.