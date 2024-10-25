В смерти Лиама Пейна «нашли» след P.Diddy

Незадолго до смерти с Пейном расторг контракт лейбл Universal Music после восьми лет сотрудничества, а уход его девушки Кейт Кэссиди за день до самоубийства, как предполагают пользователи, не является причиной трагедии.

Проблемы у музыканта возникли после начала его экспериментов с текстами и новой музыкой. Якобы в песнях Лиам прямо говорит о проблемах с влиятельными в музыкальной индустрии людьми и личных переживаниях. В многочисленных интервью артист намекал, что готовится «раскрыть некие тайны». В сети предполагают, что P.Diddy, который находится в ожидании суда по обвинению в торговле людьми и изнасилованиях, мог «помешать» музыканту «раскрыть» его секреты.

Теорию якобы подтверждает токсикологическая экспертиза, проведённая после смерти Пейна. В крови артиста обнаружили наркотик, известный как «туси», сообщает The Guardian. Именно этот наркотик P.Diddy, согласно показаниям жертв, использовал на своих «белых вечеринках».

Рэпер также заставлял всех своих сотрудников от охраны до горничных всегда иметь при себе несколько пакетиков с порошком ярко-розового цвета. В состав «туси» входят разные виды наркотиков. Медики отмечают, что такой коктейль способен вызвать сильное возбуждение, галлюцинации, сердечную недостаточность и психоз.