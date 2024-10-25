Дэвид и Виктория Бекхэм заплатили за новый особняк в Майами почти 60 миллионов долларов наличными

Звездная пара Дэвида и Виктории Бекхэм настолько богаты, что приобрели свой новый особняк в Майами стоимостью почти 60 миллионов долларов за наличные, сообщает The Sun.

Документы, с которыми ознакомилась журналисты, свидетельствуют о том, что пара осуществила покупку роскошной недвижимости с девятью спальнями 3 октября. Пара не брала ипотеку на свое новой новый дом, хотя он обошелся им примерно в 55,6 миллионов долларов.

Пара также приобрела переоборудованный амбар за 15 миллионов долларов в Котсуолдсе, расположенном на юго-западе Англии, где они проводят много времени со своими детьми. По некоторым данным на начало этого года, состояние Бекхэмов оценивалось более чем в 581 миллион долларов.

В особняке с видом на залив Бискейн есть бассейн длиной 38 метров, кухня и кинозал. Среди соседей Бекхэмов по дому будут поп-звезда Шакира и участник группы Bee Gee Барри Гибб, у которых также есть терраса на берегу и причал для яхты.

«Дэвид и Виктория при деньгах, но покупка дома за 56 миллионов долларов за наличные - это впечатляет. Они обожают это место и хотят проводить там как можно больше времени. Это недвижимость их мечты и кульминация всей их тяжелой работы. Майами - это место, где они могут чувствовать себя комфортно, потому что здесь люди привыкли к известным лицам - здесь сотни знаменитостей», - отметил инсайдер.

Inside David and Victoria Beckham's swanky £55million mansion in Miami https://t.co/ZBcZx5G6nO pic.twitter.com/CHHOMOE3D8 — The Mirror (@DailyMirror) October 23, 2024

Бывшая звезда футбола, 48-летний Дэвид, и знаменитый дизайнер, 50-летняя Виктория уже могут похвастаться внушительным портфелем недвижимости.

Помимо квартиры стоимостью 23 миллиона долларов в Майами, купленной в 2020 году, им принадлежит таунхаус стоимостью 40 млн долларов в Западном Лондоне.