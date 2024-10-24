Чт, 24.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Мне нравится бренд, который носит британская королевская семья!» На Неделе моды можно встретить и любителей секонд-хендов

Copy
Фото: Erlend Štaub

«От 500 до 800», - описала Мейси Вольт ценовой диапазон своего любимого бренда сумок на Неделе моды. Более дорогая сумка была у блогера Аниты Сибул.

Во второй день Недели моды, проходящей с 22 по 25 октября, редакция Elu24 узнала у гостей, предпочитают ли они быструю моду или дорогие бренды.

«Очень люблю вторичное использование», - призналась профессиональный игрок в покер Мерви. По ее словам, она носит как вещи из секонд-хенда, так и брендовые.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх