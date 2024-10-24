«От 500 до 800», - описала Мейси Вольт ценовой диапазон своего любимого бренда сумок на Неделе моды. Более дорогая сумка была у блогера Аниты Сибул.
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«Мне нравится бренд, который носит британская королевская семья!» На Неделе моды можно встретить и любителей секонд-хендов
Во второй день Недели моды, проходящей с 22 по 25 октября, редакция Elu24 узнала у гостей, предпочитают ли они быструю моду или дорогие бренды.
«Очень люблю вторичное использование», - призналась профессиональный игрок в покер Мерви. По ее словам, она носит как вещи из секонд-хенда, так и брендовые.