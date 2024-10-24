На этой неделе в Котле культуры проходит большое событие для любителей моды - Таллиннская неделя моды. Его посетила и репортер Elu24 Наталья Зюзкова.
Самый дорогой наряд на Неделе моды? Эстонская журналистка удивила выбором сумки
Если черное длинное платье Натальи Зюзковой стоило всего 20 евро, то цена сумки Chanel составила 7000 евро.
«Платье я купила в бутике за границей, а сумку мне на день рождения подарил муж», - говорит 29-летняя Зюзкова. «Мы были в Германии на концерте Адель, и он купил ее мне там», - рассказывает Наталья о своей дорогой сумке Chanel.
«В основном я покупаю обувь и сумки, уделяю им больше внимания, потому что их можно использовать и носить дольше», - делится она.
«Если бы я купила дорогую дизайнерскую одежду, то точно наступила бы на подол платья и испортила его, или что-то пролила бы. Это уже случалось раньше», - рассказывает Наталья. «Эта сумка Chanel - как мой маленький ребенок. У меня нет детей, у меня есть аксессуары», - говорит она.
«Макияж и прическу мне сделала моя дорогая мама», - говорит Наталья, добавляя, что ее мама Лариса Александровна работает парикмахером и также делает макияж.
В качестве дополнения к стильному черному платью и сумке от знаменитого дизайнера Наталья надела черные туфли Michael Kors. «Меня вдохновляли Ким Кардашьян и Кэти Перри», - говорит она.