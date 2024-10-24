Самый дорогой наряд на Неделе моды? Эстонская журналистка удивила выбором сумки

Если черное длинное платье Натальи Зюзковой стоило всего 20 евро, то цена сумки Chanel составила 7000 евро.

«Платье я купила в бутике за границей, а сумку мне на день рождения подарил муж», - говорит 29-летняя Зюзкова. «Мы были в Германии на концерте Адель, и он купил ее мне там», - рассказывает Наталья о своей дорогой сумке Chanel.

Наталья Зюзкова. Фото: Erlend Štaub

«В основном я покупаю обувь и сумки, уделяю им больше внимания, потому что их можно использовать и носить дольше», - делится она.

«Если бы я купила дорогую дизайнерскую одежду, то точно наступила бы на подол платья и испортила его, или что-то пролила бы. Это уже случалось раньше», - рассказывает Наталья. «Эта сумка Chanel - как мой маленький ребенок. У меня нет детей, у меня есть аксессуары», - говорит она.

«Макияж и прическу мне сделала моя дорогая мама», - говорит Наталья, добавляя, что ее мама Лариса Александровна работает парикмахером и также делает макияж.

В качестве дополнения к стильному черному платью и сумке от знаменитого дизайнера Наталья надела черные туфли Michael Kors. «Меня вдохновляли Ким Кардашьян и Кэти Перри», - говорит она.