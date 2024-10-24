ФОТО 66-летняя Мадонна встречает осень полуобнаженной и с супом

На одном из снимков можно увидеть легендарную певицу, погружающую ложку в суп, украшенный хрустящими крутонами. На звезде серьги в виде крестов и драматическое длинное серебряное ожерелье. Ее волосы заплетены в косы. Во время трапезы Мадонна держала салфетку перед обнаженной грудью, сообщает Metro.

Вместе с этими фотографиями Мадонна отметила писательницу Виест, скопировав ее слова в свою историю Instagram, которые звучали так: «Другие люди здесь не для того, чтобы любить нас так, как мы считаем, что они должны. Они здесь, чтобы устроить церемонию исцеления, во время которой мы учимся любить себя».

«Однажды тебе придется вновь найти себя, за пределами той тени, в которую тебя формировали все остальные», - говорилось в другом отрывке. «Ты должен задать себе вопрос, кем бы ты был, если бы у тебя не было обязательств перед кем-либо. Ты должен исследовать, кем ты мог бы стать, если бы знал, что полностью свободен, что тебя не осудят, что все твои мечты легко достижимы. В этот момент ты обретешь свою истинную сущность - воплотив свою душу в форму».

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