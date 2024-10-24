«Случайные связи неизбежны»: популярный американский актер рассказал о коротком романе с Деми Мур

Роб признался, что у него были «недолгие отношения» с Деми Мур. Звезда «Изгоев» признался в середине 80-х годов встречался с Мур, до того, как она обручилась с актером Эмилио Эстевесом. Все они были в составе актерской группы «Brat Pack», в которую также входили Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл, Эндрю Маккарти, Молли Рингуолд и Элли Шиди.

Роб пошутил, что эта интимная связь была частью «большой, большой сексуальной оргии» среди актеров фильма 1985 года «Огни святого Эльма». Но это был не единственный фильм, в котором Роб и Деми работали вместе на съемочной площадке, они также снимались вместе в другом фильме 1986 года «О прошлой ночи».

Оглядываясь назад, Роб объясняет… «Всякий раз, когда вы сводите вместе молодых мужчину и женщину в возрасте около 20 лет, случайные связи неизбежны». Роб и Деми остались друзьями после их недолгого романа, он даже был на ее свадьбе с Брюсом Уиллисом.