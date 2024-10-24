ФОТО «Самое большое преображение в жизни!» Элина Нечаева показала округлившийся живот

О беременности певицы стало известно на концерте итальянского трио Il Volo в Праге, где выступала Нечаева. После концерта, во время поздравлений на сцене, было объявлено о радостной новости. «Спасибо тебе, Элина! Удивительный талант, потрясающий голос! И я хочу, чтобы вы ей громко поаплодировали, потому что скоро у нее родится ребенок», - сказал один из исполнителей на сцене. Элина подтвердила, что действительно ждет малыша. «Сегодня мы пели вдвоем», - отметила она.

Теперь певица делится в социальных сетях милыми фотографиями. «Самое большое преображение в жизни!» - пишет она под снимками.

Об отношениях с венгерским хореографом Ахмедом Муссой Элина рассказала в День святого Валентина. «Счастливого Дня святого Валентина всем влюбленным, мечтателям и тем, кто верит в любовь. Давайте праздновать любовь сегодня и каждый день!» - написала Элина под фото, где они с Муссой держатся за руки. Тогда в комментариях спрашивали, является ли мужчина на фото ее новым парнем? «Как и положено в День святого Валентина, на фото мой Валентин!» - подтвердила Элина тогда изданию Elu24.

Пара поженилась 28 августа в Венгрии.