ВИДЕО Королева по имени Гена: жителей Таллинна познакомят с российской оппозиционной драг-квин

Этот документальный фильм режиссерки Агнии Галдановой наделал много шума по всему миру, от Южной Кореи до США. Фильм получил множество призов престижных кинофестивалей и является кандидатом в номинанты на премию «Оскар».

«Королева по имени Гена» - это эмоциональный портрет бунтующей квир-артистки на фоне протестов и войны. Главная героиня Дженна Марвин устраивает радикальные перфомансы в России, чтобы изменить представление людей о красоте и гендере и протестовать против войны России в Украине.

Кадр из фильма «Королева по имени Гена» Фото: Промо

Дженна Марвин выросла в Магадане, и уже там она бесстрашно выходила на улицу в квир-образах. Яркие костюмы из переработанных материалов и огромные каблуки были для нее не только способом самовыражения, но и вызовом обществу, которому пора изменить представления о красоте и гендерных нормах. Это становится новой формой искусства и активизма, но жизнь Дженны оказывается в опасности.

«Мне нравится идея, что люди могут испытывать разные эмоции, глядя на мое искусство, - от гнева и страха до радости», - говорит Дженна.

Кадр из фильма «Королева по имени Гена». Фото: Промо

Организаторы приглашают посмотреть этот фильм 30 октября в 19.00 в кинотеатре Artis, а после показа пообщаться с одним из создателей фильма, продюсером Игорем Мякотиным.

Игорь Мякотин - номинант на премию «Эмми» и лауреат премии BAFTA кинорежиссер, продюсер. Среди его работ фильм «Welcome to Chechnya», фильм, рассказывающий о преступлениях против ЛГБТК-людей в Чечне.

Игорь Мякотин является стипендиатом Sundance Production Fellow 2022 и был назван одним из «40 Under 40», работающих в документальной индустрии по версии DOC NYC. Ранее Игорь снял два отмеченных наградами короткометражных фильма, был удостоен гранта Davis Peace and Diplomacy в Международном доме в Нью-Йорке. Игорь является членом Академии телевизионных искусств и наук и выпускником NextDoc.

Фильм будет показан на русском языке с эстонскими и английскими субтитрами, а беседа с Игорем пройдет на английском языке. Встречу проведет драг-королева Ану.

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