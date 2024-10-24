ФОТО Леонардо Ди Каприо отправился на романтическое свидание с супермоделью

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо отправился на свидание со своей 26-летней девушкой Витторией Черетти. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара наслаждалась романтической прогулкой рука об руку по осеннему Нью-Йорку.

Для выхода актер «Титаника» выбрал обычную светло-серую футболку, кроссовки и носил пиджак на бедрах. Ди Каприо попытался скрыть свое лицо за маской и бейсболкой.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti were seen in NYC, Oct 23#LeonardoDiCaprio #VittoriaCeretti pic.twitter.com/pgDR9p2aOw — Celebrity Updates🧢 (@Shanznew) October 24, 2024

Тем временем Черетти, которая недавно впервые появилась на показе Victoria's Secret Fashion Show, была в укороченной белой майке. Она дополнила свой непринужденный осенний ансамбль черным кардиганом и брюками с низкой посадкой в тон.

Итальянская модель защитила свои глаза от солнца большими черными очками. Волосы возлюбленная Ди Каприо уложила в пучок.

Пара держалась за руки, когда шла по людной улице.

Голливудский актер и итальянская модель впервые были связаны летом 2023 года. Черетти уже даже вызвала слухи о помолвке, демонстрируя массивное кольцо, однако пара не комментирует свои отношения и до сих пор официально не появлялась вместе на публик