В тот день Свитлана и ее муж хотели отпраздновать годовщину свадьбы, но чуть не остались без долгожданного заказа. «Тридцать лет как мы вместе, но поскольку в этот день оба работали, то времени готовить совсем не было», - объясняет Свитлана, почему они с мужем решили воспользоваться доставкой еды Bolt Food.



«Мы сделали заказ в ресторане Armudu. Он находится буквально через дорогу от нас. Мы очень обрадовались, так как приложение показывало, что наш заказ будет готов через полчаса. Мы были очень голодны, и хотелось побыстрее отметить это важное для нас событие», - описывает тот вечер жительница Таллинна.