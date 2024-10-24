«Вечер был испорчен. Вместо праздничного ужина мы с мужем пили таблетки от давления, и уже два дня ходим в стрессе», - рассказывает жительница Таллинна о том, как заказала еду через популярное приложение, но получила лишь горечь разочарования.
Вместо праздничного ужина - таблетки от давления: курьер Bolt оставил заказ у подъезда и уехал (1)
В тот день Свитлана и ее муж хотели отпраздновать годовщину свадьбы, но чуть не остались без долгожданного заказа. «Тридцать лет как мы вместе, но поскольку в этот день оба работали, то времени готовить совсем не было», - объясняет Свитлана, почему они с мужем решили воспользоваться доставкой еды Bolt Food.
«Мы сделали заказ в ресторане Armudu. Он находится буквально через дорогу от нас. Мы очень обрадовались, так как приложение показывало, что наш заказ будет готов через полчаса. Мы были очень голодны, и хотелось побыстрее отметить это важное для нас событие», - описывает тот вечер жительница Таллинна.
По словам Свитланы, через 40 минут на экране высветилось уведомление, что заказ готов и передан курьеру. «Удивительно, но после этого курьера мы ждали в течение 20 минут, хотя мы живем совсем рядом с рестораном. Мы стояли с мужем у окна, высматривали курьера, но никого не было. Вдруг пришло сообщение, что заказ доставлен», - недоумевает она.