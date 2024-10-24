«В приюте дверь в душевую закрыта, и люди не могут мыться», - утверждает житель Тарту, который позвонил в редакцию Elu24. «В приюте тараканы, людей держат за решеткой и не выпускают, спать приходится на полу, помыться невозможно, там только громкие пьяницы...» - подобные сообщения постоянно поступают в редакцию Elu24. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, они посетили приют и ознакомились с условиями проживания.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Много тараканов, людей держат за решеткой и не выпускают»: жители Тарту жалуются на приют для бездомных
В редакцию Elu24 обратился мужчина, который обеспокоен состоянием своего друга, живущего в приюте. «В приюте невозможно помыться, потому что дверь в душевую постоянно закрыта. Социальные работники упрекают людей за неприятный запах, но что тут удивительного, если людям не разрешают мыться в приюте? Пусть хотя бы на час откроют дверь в душевую, чтобы жители приюта могли привести себя в порядок», - уверенно говорит житель Тарту, добавляя, что его друг не может постоять за себя и добиться возможности помыться.
Мы посетили приют, расположенный по адресу Пеэтри 16c, и выяснили, что городские легенды, которые неустанно рассказывают журналистам о приюте, не соответствуют действительности. Так как же на самом деле выглядит тартуский приют?