ФОТО И ВИДЕО «Много тараканов, людей держат за решеткой и не выпускают»: жители Тарту жалуются на приют для бездомных

В редакцию Elu24 обратился мужчина, который обеспокоен состоянием своего друга, живущего в приюте. «В приюте невозможно помыться, потому что дверь в душевую постоянно закрыта. Социальные работники упрекают людей за неприятный запах, но что тут удивительного, если людям не разрешают мыться в приюте? Пусть хотя бы на час откроют дверь в душевую, чтобы жители приюта могли привести себя в порядок», - уверенно говорит житель Тарту, добавляя, что его друг не может постоять за себя и добиться возможности помыться.