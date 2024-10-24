Несмотря на риск для здоровья, включая смерть, удушение во время секса стало очень популярным, особенно среди молодежи. Исследование, проведенное в Австралии ранее в этом году, показало, что более половины молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет сообщили, что их хотя бы один раз придушали во время секса. Столько же признались, что хотя бы раз душили своих партнеров. Хотя удушение распространено как среди мужчин, так и среди женщин, данные показывают, что женщины чаще подвергаются удушению, а мужчины чаще совершают это действие, сообщают зарубежные СМИ.