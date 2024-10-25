ГОРОСКОП НА 25 ОКТЯБРЯ У Водолеев будет насыщенный день, Рыбам стоит набраться терпения

Удается договориться о совместных действиях, недавние соперники готовы объединиться для достижения общих целей. Стоит проявить инициативу в личных отношениях. Будет шанс внести в них нечто новое, порадовать и себя, и близких.

Овен

Сегодня вы особенно хорошо понимаете даже тех, кого почти не знаете. Достаточно несколько минут поговорить с человеком, чтобы понять, что у него на душе. Меняются к лучшему и деловые, и личные отношения. Соперничество сменяется сотрудничеством, многие разногласия остаются в прошлом, и все это ваша заслуга. День отлично подходит для решения финансовых вопросов: интуиция не подводит вас и здесь. Вероятны выгодные сделки. Возможно, у вас появятся идеи, реализация которых позволит увеличить доходы.

Телец

День сложится удачно и плодотворно, если вы не станете строить иллюзии. Он отлично подходит для простых и понятных дел, завершения того, чтобы было начато раньше. Едва ли удастся одержать какие-то важные победы, но и серьезных проблем не возникнет. Полезно будет подумать о событиях прошлого, возможно, обсудить их с единомышленниками. Это может понять, что стоит делать дальше. Чаще обычного приходится вмешиваться в чужие дела. Вы стараетесь делать это максимально деликатно, чтобы ни у кого не было повода обидеться.

Близнецы