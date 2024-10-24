НЕВЕРОЯТНОЕ ВИДЕО «Друга нужно беречь!» В Харьюмаа кошка привела домой рысь

Вчера, 23 октября, Общество охотников Эстонии (EJS) поделилось очень редким моментом, когда одна очень смелая кошка привела во двор рысь, которая, хорошо ладила с ней.

«Кошка позвала на помощь, мышей было слишком много», - шутит один комментатор под видео. «Кошки всегда держатся вместе», - замечает другой. Один мужчина в комментариях делится информацией, что в районе Сааре также бродит рысь, которая каждый день ведет себя очень смело.

Смотрите видео:

В комментариях одна женщина рассказала об интересном случае. «Рысь - странное животное. К нам на свадьбу пришла рысь. Рысь мяукала во дворе несколько часов. Нам было интересно, потому что голос рыси был мощным. Никогда раньше не слышала рысь так четко. В конце концов, мы прогнали ее со двора, потому что собаки сильно гавкали», - рассказывает она.

Мы спросили у Общества охотников Эстонии, поделившегося видео в Facebook, являются ли такие моменты редким или частым явлением.

«Это скорее редкость, потому что нам известны случаи, когда они не так хорошо ладят. Например, летом прошлого года в Вырумаа рыси убили кошку», - отмечает пресс-секретарь EJS Андра Хамбург.