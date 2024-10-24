«Я больше не хотела испытывать оргазм»: Николь Кидман дала слишком откровенное интервью

Николь Кидман разоткровенничалась в интервью по поводу скорой премьеры фильма «Малышка». Актриса рассказала, чего ей стоили съемки в проекте.

57-летняя актриса сыграла роль успешной замужней бизнесвумен Роми, которая заводит роман с молодым стажером. При этом супруга героини сыграл Антонио Бандерас, а любовника - Харрис Дикинсон.

Актриса призналась, что любовные сцены с обоими красавцами оказались непростой задачей. Кидман постоянно испытывала возбуждение, которое часто заканчивалось предсказуемой развязкой. Причем дублей было много, и актриса испытывала оргазм столь часто, что уже просто ничего не хотела.

«Это было похоже на выгорание», - пожаловалась Кидман.

Актриса признается, что очень устала от бесконечного напряжения и наэлектризованной эмоциями жизни героев картины.

«Были моменты, когда мы снимали, и я думала: «О нет, я больше не хочу испытывать оргазм»», - разоткровенничалась Николь.

От усталости артистке хотелось запереться ото всех и побыть наедине с собой. «Не подходи ко мне. «Я ненавижу это делать. Меня не волнует, если меня больше никогда в жизни не тронут! Я закончила с этим», - описала свои чувства кинозвезда в интервью The Sun.

После этого интервью поклонники актрисы, явно не рассчитывающие на такую чрезмерную откровенность, посмотрели на нее другими глазами.