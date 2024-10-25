«Не сделаешь - не узнаешь!» - говорит Элина Геродес, которая 12 лет назад кардинально изменила свою жизнь: она переехала из Санкт-Петербурга в Эстонию и оставила успешную карьеру юриста. Но самое главное - ни разу не пожалела о своем решении.
ВИДЕО ⟩ С отличным CV и свободным эстонским – ни одного приглашения на работу: Элина Геродес в 37 лет рискнула сменить профессию
Гостьей передачи Limon LIVE стала Элина Геродес - автор-исполнитель, вокальный тренер, основатель вокальных и музыкальных центров Gerodes ART и XGeS Music.
В пятницу, 1 ноября, Элина Геродес даст в Таллинне сольный авторский концерт. Конечно, их было уже много, но перед каждым выступлением певицу окутывает особенно трепетное чувство.
«Каждый концерт не похож на предыдущий. Хочется сказать зрителю что-то актуальное на данный момент», - говорит Элина Геродес.
Большую часть жизни Элины Геродес сейчас составляет обучающий процесс. Она работает вокальным тренером и искренне свое дело любит. «У меня нет недостатка в учениках, - с улыбкой говорит Элина Геродес. - Более того, я жду, когда в моей команде появится еще один педагог, чтобы мы могли разделить эту работу на двоих».
Основательница вокального центра Gerodes ART уверена: научить петь можно абсолютно любого человека, и дело тут вовсе не в природном таланте.
«Научиться петь стабильно, легко, красиво - процесс, который требует времени, - говорит Элина Геродес. - Но те методики, которыми я пользуюсь, позволяют сделать это в невероятные сроки: полгода, например. А это небольшой срок для того, чтобы человек с нуля начал звучать стабильно, чисто, научился интонировать и почувствовал свободу своего голоса».
Элина Геродес отмечает, что, конечно, результат обучения зависит от исходных музыкальных данных человека. Важно, насколько у будущего ученика развит слух, но и это, по словам педагога, можно развить трудолюбием.
«Я регулярно вижу, как люди со скромными музыкальными данными развиваются. Если человек хочет и горит желанием, любит петь - все получается!» - заверяет Элина Геродес.
Что же касается собственного творчества, в ближайших планах у Элины Геродес записать те песни, которые зрители слышали только на ее концертах. А еще она пишет стихи и даже зачитывает один из них в эфире Limon LIVE.
«Я очень радуюсь, когда приходят новые строки. Это то, что дает возможность выразить свое внутреннее состояние в призме своих чувств и эмоций», - признается Элина Геродес.
В этом году певица реализовала давнюю мечту и пошла на театральный курс к режиссеру Артему Гарееву. Актерский навык в дальнейшем поможет воплотить в жизнь еще одну давнюю задумку - сделать моноспектакль на основании своих стихов и песен. «Мне нравится, что все, что в последнее время происходит в моей жизни, идет в одном русле», - говорит Элина Геродес, жизнь которой сейчас - один большой творческий процесс.
А ведь когда-то Элина Геродес работала юристом. «Я оканчивала школу в лихие 90-е, и даже пробовала поступить в театральное учебное заведение, но тогда для стабильности надо было получить какую-то более понятную профессию, - рассказывает гостья Limon LIVE. - Я окончила университет по специальности юриспруденция и 15 лет успешно проработала в Петербурге заместителем начальника юридического отдела фирмы, которая на тот момент была одним из крупнейших импортеров медицинской техники в России».
И хотя, работая юристом, Элина всегда параллельно занималась творчеством, в один момент пришло понимание, что надо в жизни что-то менять.
«Когда мне было 37 лет, я сменила профессию, - рассказывает Элина Геродес. - Я решила рискнуть, потому что не сделаешь - не узнаешь!».
Приехала в Эстонию 12 лет назад вслед за мужем. Элина Геродес до сих пор уверена, что когда ты находишь в жизни свою дорогу, мир начнет посылать сигналы о правильности выбранного пути. Это может выражаться совершенно по-разному.
«Например, на тот момент, имея великолепное резюме, CV, как говорят в Эстонии, я не получила ни одного приглашения на должности, соответствующие моему образованию, - рассказывает Геродес. - У меня и эстонский был на тот момент совершенно свободный, но эти двери были закрыты. Я, конечно, расстраивалась, но еще активнее стала искать себя в разных направлениях творчества».
«Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это было большое благо, что ни один из работодателей не откликнулся, иначе у меня не получилось бы выйти именно на эту дорогу. Все к лучшему! Главное - верить и быть верным своему призванию», - говорит Элина Геродес.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE с человеком-сгустком творческой энергии, талантливой, очень красивой и успешной женщиной Элиной Геродес. Вдохновлятесь!