ВИДЕО С отличным CV и свободным эстонским – ни одного приглашения на работу: Элина Геродес в 37 лет рискнула сменить профессию

«Я регулярно вижу, как люди со скромными музыкальными данными развиваются. Если человек хочет и горит желанием, любит петь - все получается!» - заверяет Элина Геродес.

В студию Limon LIVE Элина Геродес принесла картину, на которой изобразила сестру. 7 лет Элина не пишет картины, которые раньше успешно продавались, сейчас на это просто нет времени. Фото: Eero Vabamägi

Что же касается собственного творчества, в ближайших планах у Элины Геродес записать те песни, которые зрители слышали только на ее концертах. А еще она пишет стихи и даже зачитывает один из них в эфире Limon LIVE.

«Я очень радуюсь, когда приходят новые строки. Это то, что дает возможность выразить свое внутреннее состояние в призме своих чувств и эмоций», - признается Элина Геродес.

В этом году певица реализовала давнюю мечту и пошла на театральный курс к режиссеру Артему Гарееву. Актерский навык в дальнейшем поможет воплотить в жизнь еще одну давнюю задумку - сделать моноспектакль на основании своих стихов и песен. «Мне нравится, что все, что в последнее время происходит в моей жизни, идет в одном русле», - говорит Элина Геродес, жизнь которой сейчас - один большой творческий процесс.

Элина Геродес в гостях у Светланы Карабут в студии Limon LIVE. Фото: Eero Vabamägi