Второй день Таллиннской Недели моды подарил зрителям впечатляющие коллекции и настоящие парады икон стиля! У кого лучше всего получились модные трюки ?

Вечером второго дня Таллиннской недели моды в Котле культуры собралась публика, страстно увлеченная модой, которая с тонким чувством стиля и смелыми решениями идеально вписалась в атмосферу красной дорожки.

Гости, пришедшие оценить лучшие творения эстонских модельеров, излучали креативность и экспериментировали как с цветами, так и с силуэтами. Помимо подиумного шоу, среди зрителей развернулось свое собственное представление, которое дарило новизну, эстетическое наслаждение и вдохновение. На этот раз в число лучших попали многие местные и зарубежные знаменитости.