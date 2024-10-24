Радиоведущий Аллан Роозилехт наслаждался в конце октября испанской погодой и красотами Малаги, но его поездка завершилась настоящим приключением. Дело в том, что Роозилехту пришлось остаться в Малаге дольше, чем он планировал.
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Известный радиоведущий застрял в Испании: неожиданные приключения и королевский ужин вместо рейса домой
Радиоведущий Аллан Роосилехт путешествует по Европе с сентября, исследуя местные достопримечательности. Судя по его публикациям в соцсетях, путешествие началось в португальском городе Порту и закончилось в испанской Малаге.
После недель приключений Роозилехт должен был вернуться домой в середине недели, в среду, но все пошло не по плану.