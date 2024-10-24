Краснеет в ее присутствии: Меган Маркл ревнует принца Гарри к популярной певице

Более того, сейчас, когда отношения Сассексов накалены до предела и, по словам некоторых инсайдеров, они ведут настоящую вражду друг с другом, Меган в самом деле боится, что может потерять Гарри из-за его увлечения.

Спешим обрадовать герцогиню: переживать ей особо не о чем, ведь речь идет о Дженнифер Лопес. Поп-дива, которая сейчас в самом разгаре бракоразводного процесса с Беном Аффлеком, вряд ли заинтересуется опальным принцем.

HeatWorld со ссылкой на надежного источника пишет, что до последнего Джей Ло оставалась самой желаемой звездой Меган Маркл в качестве потенциальной голливудской подруги. Она ставила певицу на первое место среди тех, с кем хотела бы «тусоваться», но как только стало известно о разводе Дженнифер и Бена, мечты о дружбе обернулись крахом.

«Ирония в том, что Джен могла бы оказать Меган огромную помощь. У нее есть связи и звездная сила, чтобы действительно раскрутить бренд. Объединение с ней может принести Меган легитимность в Голливуде, к которой она так стремится. Это очень близоруко», - заметил собеседник издания.

Говорят, Гарри сам предложил обратиться к Лопес за помощью, и это напрягло Меган. Она в момент охладела к суперзвезде в то время, как принц продолжает краснеть, услышав имя селебрити.

«Он не понимает, почему эти отношения сошли на нет, ведь она такая мощная сила и действительно может помочь открыть множество дверей. Казалось, все шло хорошо, когда они все вместе ужинали четыре года назад, и Джен даже связалась с ними после этого, но Меган, похоже, нисколько не заинтересована», - добавил информатор.