Десять лет со дня школьной стрельбы в Эстонии. Вахур, убивший учительницу: было стыдно, что другие справлялись, а я нет

На этой неделе исполняется 10 лет со дня первой школьной стрельбы в Эстонии, когда 27 октября 2014 года 15-летний подросток застрелил учительницу немецкого языка во время шестого урока в школе в Вильянди. Стрелявший был учеником 9 класса той же школы, во время убийства в помещении класса кроме учительницы находились еще четыре человека. Школьник стрелял из принадлежавшего отцу зарегистрированного оружия, которое до этого находилось в домашнем запертом оружейном сейфе.