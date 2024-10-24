С приближением Хэллоуина Таллинн превращается в настоящий город ужасов. Если вы готовы встретиться с чем-то необычным и, возможно, немного пугающим, то портал Limon.ee подготовил для вас подборку мероприятий. Готовьтесь к приключениям!
УЖАСНО ЛЮБОПЫТНО! ⟩ Смотрите, какие зловещие мероприятия ждут смельчаков в Таллинне на Хэллоуин
Хэллоуин в Megativoli: Тыквы, ведьмы и много крика
До 3 ноября Megativoli на Певческом поле превращается в место, где встречаются волшебство и легкий ужас. Вы готовы испытать себя на прочность? Взрослые могут смело отправляться на экстремальные аттракционы, где даже самые смелые участники, скорее всего, закроют глаза на поворотах.
И, конечно, не забудьте заглянуть в Нõiamaja - Дом ведьмы, где вас встретит настоящая (или почти настоящая) ведьма. Она, кстати, любит гостей - если они приходят с угощениями... иначе, кто знает, в кого она вас превратит!
Деревня Фобий в T1: Здесь кошмары становятся реальными
Если вы думаете, что это просто торговый центр, то заблуждаетесь. С 25 октября по 2 ноября T1 превращается в настоящую Деревню Фобий!
А если вы предпочитаете «апокалиптический» стиль, обязательно зайдите в «Постапокалипсис24». Местная атмосфера напоминает компьютерную игру, где вам придется бороться за выживание, и да, ваш завтрак может быть немного… жутким, если заглянете в кафе «Кровавое Эспрессо».
Замок Глена
Для тех, кто хочет провести этот Хэллоуин с детьми, Замок Глена предлагает настоящее волшебное приключение. Представьте: огромный замок, толпы детей в костюмах, задания, квесты и, конечно, награды! А как же без них?
Маленькие ведьмы и монстры будут прыгать от радости, собирая призы за каждое выполненное задание, и в конце - большой финал с конкурсами, танцами и настоящим Хэллоуинским весельем.
Вечер страха и смеха в познавательном центре «Энергия»
Если вы хотите совместить страх и науку, то вам на мероприятие в познавательном центре «Энергия» 31 октября. Там вам не только расскажут о том, как работает электричество, но и предложат сделать светодиодный фонарик своими руками. А после этого - на охоту за конфетами!
Burning Pumpkin Fest в J-Tsoon: Огонь, тыквы и аниме
Что может быть круче горящей тыквы? Только фестиваль горящих тыкв! 2 и 3 ноября в Котле культуры пройдет фестиваль азиатских и молодежных субкультур, созданный для того, чтобы объединить людей с разными увлечениями.
На протяжении многих лет фестиваль собирает любителей аниме, манги, комиксов, компьютерных и настольных игр, художников и ремесленников, косплееров, поклонников K-pop, а также любителей манхвы и многого другого. Фестиваль был задуман как безопасное пространство для энтузиастов схожих увлечений, где каждый может выразить себя.
Призрачные экскурсии по старой мызе: Узнайте свои страхи в лицо
27 октября - или жуткая прогулка с фонариками по старой мызе Колга. Берите друга за руку покрепче - никогда не знаешь, кто подкрадется в темноте.
600-летняя мыза Колга - самое известное место паранормальной активности в Эстонии! Настолько известное, что весь сентябрь на мызе снимает страшилки Голливуд.
Хэллоуин в Old Irish
Вас порадует веселая викторина о Хэллоуине, где дети смогут роверить свои знания о празднике и получить призы. В рамках праздника также пройдет показ мод с конкурсом на лучший костюм, так что готовьте свои самые креативные наряды!
Для маленьких гостей будет предложено специальное детское меню с вкусными угощениями. Мероприятие пройдет с 14:00 до 18:00.Праздник не имеет возрастных ограничений.
Для смелых взрослых:
Хэллоуинские вечеринки в Таллинне - это не только детские игры и конфеты! Для тех, кто хочет праздновать по полной, готовы двери ночных клубов и ресторанов:
Vatican приглашает всех на костюмированную вечеринку с диджеями 26 октября. Главное правило: не забудьте свой костюм, иначе вас могут и не пустить. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
KAI Resto устраивает гламурную вечеринку 1 ноября с международными диджеями. Звучит как идеальный способ завершить хэллоуинскую неделю, танцуя до утра. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
И для тех, кто хочет активно отметить праздник - Хэллоуиновский забег в Мустамяэ 31 октября. Отличный способ сжечь калории после всех конфет! Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
Блошиный рынок в The Krypt, который пройдет в духе Хэллоуина! Это будет настоящий праздник для всех, кто любит все необычное, готическое, альтернативное и, конечно же, загадочное. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.