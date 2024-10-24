УЖАСНО ЛЮБОПЫТНО! Смотрите, какие зловещие мероприятия ждут смельчаков в Таллинне на Хэллоуин

Хэллоуин в Megativoli: Тыквы, ведьмы и много крика

До 3 ноября Megativoli на Певческом поле превращается в место, где встречаются волшебство и легкий ужас. Вы готовы испытать себя на прочность? Взрослые могут смело отправляться на экстремальные аттракционы, где даже самые смелые участники, скорее всего, закроют глаза на поворотах.

И, конечно, не забудьте заглянуть в Нõiamaja - Дом ведьмы, где вас встретит настоящая (или почти настоящая) ведьма. Она, кстати, любит гостей - если они приходят с угощениями... иначе, кто знает, в кого она вас превратит!

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Фото: piletilevi.ee

Деревня Фобий в T1: Здесь кошмары становятся реальными

Если вы думаете, что это просто торговый центр, то заблуждаетесь. С 25 октября по 2 ноября T1 превращается в настоящую Деревню Фобий!

А если вы предпочитаете «апокалиптический» стиль, обязательно зайдите в «Постапокалипсис24». Местная атмосфера напоминает компьютерную игру, где вам придется бороться за выживание, и да, ваш завтрак может быть немного… жутким, если заглянете в кафе «Кровавое Эспрессо».

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Фото: Foobia küla Facebook

Замок Глена

Для тех, кто хочет провести этот Хэллоуин с детьми, Замок Глена предлагает настоящее волшебное приключение. Представьте: огромный замок, толпы детей в костюмах, задания, квесты и, конечно, награды! А как же без них?