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«Всего каких-то 700 евро!» Cветская львица рассказала, сколько стоил ее наряд на Таллиннскую неделю моды

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Фото: Konstantin Sednev

В данный момент проходит самое ожидаемое событие для любителей моды - Таллиннская неделя моды, где можно насладиться эстонским дизайном и получить свежие идеи. «Вдохновила "Золотая Игла", поэтому полностью золотой образ! Даже на тело я нанесла золотой блеск», – рассказывает блогер Анита Сибул, которая в первый день Недели моды носила как эстонский дизайн, так и творения всемирно известных модельеров.

На этой неделе в центре Таллинна, в Котле кульуры проходит самое ожидаемое модное событие – Tallinn Fashion Week, которое также посетила блогер и светская львица  Анита Сибул.

Но что же надела любящая роскошь Анита на этот раз?

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