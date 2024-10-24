«Начался обман»: Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил P.Diddy в их разводе

«Sony заплатила ей миллионы. И там был P.Diddy, который собирался стать одним из продюсеров нескольких треков для альбома "On The 6". Вот тут-то и начались обман, ложь и в итоге расставание», - заявил он.

«Я был в Лос-Анджелесе, открывал свой ресторан, а она жила между Майами и Нью-Йорком, работая над альбомом. Тогда все и началось», - вспоминает он.

Ноа добавил, что разрыв с Лопес плохо отразился на его карьере, за что он обижен на бывшую жену. «Я бы спросил Дженнифер: "Что я тебе сделал, что ты подала на меня в суд, обвинила меня, лгала, создавала обо мне ложные слухи и звонила нескольким компаниям, чтобы они меня выгнали, а телеканалам - чтобы они не давали мне работу? Зачем, если я ничего тебе не сделал? Пусть она скажет правду, пусть расскажет всё, что было"».

Охани Ноа и Дженнифер Лопес были женаты с 1997 по 1998 год. В период с 1999 по 2001 год певица встречалась с P.Diddy.

Сейчас рэпер находится в тюрьме по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми, в я сети всплывают все новые и новые обвинения. Истории, связанные с его «белыми вечеринками», на которых происходили шокирующие вещи, могут разрушить карьеру многих голливудских звёзд. Дженнифер Лопес, которая не так давно развелась с мужем Беном Аффлеком, эту тему не комментирует.