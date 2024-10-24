ГОРОСКОП НА 24 ОКТЯБРЯ У Тельцов благоприятный день для учебы, а Весам может быть нелегко совладать с эмоциями

Можно спокойно и конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Отношения, которые прежде складывались непросто, становятся более гармоничными, дарят все больше позитивных эмоций.

Овен

Подходящий день для того, чтобы заняться мелкими делами, до которых всю неделю не доходили руки. Можно завершить то, что было начато давным-давно, решить какие-то организационные вопросы, разобраться с документами. Даже если приходится долго заниматься одним и тем же, вы не отвлекаетесь и не начинаете скучать. Не спешите с покупками. Возможностей потратить деньги у вас сегодня будет немало, как и соблазнов. Но лучше избегать лишних расходов. Позже вы наверняка придумаете отличный способ распорядиться сэкономленной сегодня суммой.

Телец

Никуда не торопитесь. День отлично подходит для дел, которые могут занять немало времени, потому что требуют сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Благоприятен он и для учебы: вы быстро запоминаете новую информацию, с энтузиазмом беретесь за сложные задания, часто находите какие-то нестандартные решения. Можно обсуждать важные вопросы с близкими, говорить о том, что беспокоит всех. Сейчас вам удается найти верный тон, сгладить все острые углы. Разногласия едва ли возникнут, а вот компромисс наверняка найдется.

Близнецы