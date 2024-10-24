Сегодня стоит прислушиваться к интуиции особенно внимательно. Именно она дает ответы на многие сложные вопросы, позволяет быстро сориентироваться в новых и неоднозначных ситуациях. День хорошо подходит для привычных дел. Они не кажутся скучными и не утомляют, можно многое успеть. Хорошо проходят важные разговоры, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 24 ОКТЯБРЯ ⟩ У Тельцов благоприятный день для учебы, а Весам может быть нелегко совладать с эмоциями
Можно спокойно и конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Отношения, которые прежде складывались непросто, становятся более гармоничными, дарят все больше позитивных эмоций.
Овен
Подходящий день для того, чтобы заняться мелкими делами, до которых всю неделю не доходили руки. Можно завершить то, что было начато давным-давно, решить какие-то организационные вопросы, разобраться с документами. Даже если приходится долго заниматься одним и тем же, вы не отвлекаетесь и не начинаете скучать. Не спешите с покупками. Возможностей потратить деньги у вас сегодня будет немало, как и соблазнов. Но лучше избегать лишних расходов. Позже вы наверняка придумаете отличный способ распорядиться сэкономленной сегодня суммой.
Телец
Никуда не торопитесь. День отлично подходит для дел, которые могут занять немало времени, потому что требуют сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Благоприятен он и для учебы: вы быстро запоминаете новую информацию, с энтузиазмом беретесь за сложные задания, часто находите какие-то нестандартные решения. Можно обсуждать важные вопросы с близкими, говорить о том, что беспокоит всех. Сейчас вам удается найти верный тон, сгладить все острые углы. Разногласия едва ли возникнут, а вот компромисс наверняка найдется.
Близнецы
Подходящий день для того, чтобы спокойно обдумать какой-то важный вопрос и определиться с планом действий. Вы обращаете внимание на возможности, которых прежде не замечали, понимаете, как можно быстрее достичь цели. А вот обсуждать свои идеи пока рано. Окружающие едва ли поддержат их, а вот вас сбить с толку могут. Могут потребовать внимания семейные дела. Не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша помощь. С решением чужих проблем вы справляетесь на удивление быстро; это почти не требует усилий.
Рак
День хоть и беспокойный, но не приносящий каких-то серьезных трудностей. Новости издалека могут заставить вас изменить планы, отложить на потом то, чем вы рассчитывали заняться. Но это скорее радует вас, чем огорчает. Возможность отвлечься от рутины, переключиться с привычных дел на что-то совершенно новое вдохновляет. Вероятны необычные встречи. Будет шанс пообщаться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Их опыт будет вам полезен. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным.
Лев
Наводите порядок, избавляйтесь от ненужного; для этого день подходит как нельзя лучше. Также можно решить финансовые вопросы, определиться с тем, на что вы будете тратить деньги в ближайшее время. Сегодня окружающие особенно охотно дают вам советы, но вы не всегда к ним прислушиваетесь. И правильно делаете: далеко не все рекомендации полезны. День подходит для дружеских встреч, романтических свиданий. Вы отлично проводите время в компании тех, кто вас хорошо знает. Иногда даже слов не нужно, чтобы понять друг друга.
Дева
Благоприятный день. Можно сдвинуть с мертвой точки какие-то сложные и масштабные дела, успешно завершить то, над чем вы трудились в течение последних нескольких недель. Вероятны необычные и очень заманчивые предложения. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы прежде много общались, и у вас снова найдутся общие интересы. День дает возможность определиться с планами, решить, на чем вы сосредоточитесь в ближайшее время. Сейчас никто не пытается давить на вас, навязывать свое мнение. Вы можете сами расставить приоритеты.
Весы
Может быть непросто совладать с эмоциями, особенно в первой половине дня. Незначительные события, пустячные происшествия, на которые вы в другое время не обратили бы внимания, сейчас кажутся серьезными и заставляют нервничать. Полезно будет отвлечься от привычных дел, заняться чем-то новым. Не все сразу получается хорошо, но настроение заметно улучшается, когда вы добиваетесь первых успехов. Лучше отложить обсуждение важных вопросов, а поговорить о приятных пустяках, общаться с теми, кто знает, как развеселить вас.
Скорпион
Настойчивость позволяет добиться отличных результатов там, где не справились другие, решить какие-то сложные вопросы. Вы не боитесь трудных дел, не хотите отступать перед преградами. На окружающих это производит неизгладимое впечатление. Вами восхищаются даже те, кому обычно никто не нравится. Можно многое успеть. Но не лишним будет и сделать небольшую паузу, чтобы отдохнуть, отвлечься от забот, подумать о чем-то приятном. Прогулка или небольшая поездка в этом очень помогут.
Стрелец
Благоприятный день для сложных и важных дел. Трудности вас не пугают и не останавливают; вы всегда находите способ их преодолеть. Во многом помогают старые знакомые, их опыт часто оказывается полезным. День хорошо подходит для разговоров о будущем, обсуждения планов. Не исключено, что вам подскажут, как лучше действовать. Появляются хорошие идеи, но торопиться с их реализацией не стоит. Лучше запастись терпением и дождаться более благоприятного момента. Пока же можно заняться чем-то не слишком полезным, но приятным. Настроение сразу улучшится, вы почувствуете себя гораздо бодрее.
Козерог
День хорошо подходит для общения, встреч с людьми, которым хотелось бы понравиться. Вы со многими отлично ладите, можете помириться с теми, с кем были в ссоре, восстановить какие-то старые связи. Романтические свидания радуют, дарят много позитивных эмоций. Не стоит посвящать весь день скучным, однообразным делам, сколь бы полезными они ни были. Отвлекитесь хотя бы ненадолго, вспомните о том, что приносит вам радость. Потратив несколько часов на бестолковое, но веселое занятие, вы почувствуете себя гораздо лучше.
Водолей
Приятный день, интересный и вдохновляющий. Вероятны радостные известия, предложения, от которых не захочется отказываться. Вы чувствуете, что готовы к переменам, и не упускаете возможность внести в свою жизнь нечто новое. Вероятны необычные знакомства. Общение с людьми, чьи взгляды и опыт отличны от ваших, дарит хорошие идеи. Вскоре вы обязательно воплотите задуманное в жизнь. Единственная сфера, где нужна осторожность, – финансы. Сегодня вы склонны к легкомыслию и можете тратить деньги на пустяки, делать покупки, не задумываясь о том, действительно ли вам нужна та или иная вещь.
Рыбы
Вы можете отлично справиться практически со всем, за что беретесь. Сегодня звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы осуществить какой-то смелый план, сделать то, что было задумано давным-давно. Старые знакомые охотно поддерживают ваши идеи, часто помогают в их осуществлении. Общие дела очень сближают, помогают забыть о разногласиях. Становится ясно, как решить задачи, прежде ставившие вас в тупик. Пусть получить нужный результат удается не сразу, но понимая, что находитесь на правильном пути, вы чувствуете себя гораздо свободнее, увереннее и спокойнее.