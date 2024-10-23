Шакира снялась в пикантной фотосессии для модного мужского глянца

Известная колумбийская певица, танцовщица и модель Шакира снялась пикантной фотосессии для ноябрьского выпуска испанского мужского журнала GQ. В интервью 22 октября звезда поделилась, как пережила разрыв с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике.

На знойных фотографиях Шакира позировала в необычном черном силиконовом бюстгальтере, собрав свои длинные локоны в высокий хвост.

На другом снимке певица предстала в крошечной сетчатой ​​юбке от Ди Петса, бордовом топе из ПВХ без бретелек от Старкэт и черных винтажных ботинках на шнуровке.

Еще на одной фотографии двое молодых мужчин держат звезду на руках, одетую в откровенное платье от Дилары Финдикоглу и босоножки на ремешках от Флор де Марии.

Во время интервью Шакира рассказала, как пережила развод со знаменитым испанским футболистом Жераром Пике. 47-летняя исполнительница хита Hips Don't Lie призналась, что использовала музыку, чтобы выразить свою горечь из-за расставания.

Бывшая пара подтвердила окончание своих 11-летних отношений в июне 2022 года, вскоре после того, как звезду «Барселоны» и сборной Испании Пике певица обвинила в измене. У бывших супругов есть двое сыновей: 11-летний Милан и 9-летний Саша.