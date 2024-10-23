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P Diddy хочет запретить огласку новых обвинений в свой адрес

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Фото: Danny Moloshok

Рэпер Пи Дидди, который сейчас находится в тюрьме по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми, хочет запретить огласку новых обвинений в свой адрес, пишет издание In Touch Weekly, цитируя его юристов.

По его словам, они хотят избежать «атмосферы карнавала» во время этого разбирательства. Юристы Пи Дидди отмечают, что он стал «объектом бесконечного потока обвинений со стороны потенциальных свидетелей и их адвокатов», и эти обвинения портят ему репутацию.

«Каждый прошедший день приносит новую волну огласки, часто по инициативе обвинителей и их адвокатов, что еще больше ущемляет право господина Комбса на справедливое судебное разбирательство», - говорят они.

Так, за последнее время в СМИ действительно появилось много новых обвинений: как от женщин, которые подверглись насилию с его стороны, так и в других преступлениях, например, в попытке отравить актера Джейми Фокса. Также ранее его обвинили в сексуальном насилии над 13-летней девочкой, которую рэпер предварительно накачал наркотиками.

Кроме того, уточняется, что в судебных исках начинают появляться имена других звезд, присутствовавших на «белых вечеринках», что, по слухам, вызывает их беспокойство.

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