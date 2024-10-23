P Diddy хочет запретить огласку новых обвинений в свой адрес

По его словам, они хотят избежать «атмосферы карнавала» во время этого разбирательства. Юристы Пи Дидди отмечают, что он стал «объектом бесконечного потока обвинений со стороны потенциальных свидетелей и их адвокатов», и эти обвинения портят ему репутацию.

«Каждый прошедший день приносит новую волну огласки, часто по инициативе обвинителей и их адвокатов, что еще больше ущемляет право господина Комбса на справедливое судебное разбирательство», - говорят они.

Так, за последнее время в СМИ действительно появилось много новых обвинений: как от женщин, которые подверглись насилию с его стороны, так и в других преступлениях, например, в попытке отравить актера Джейми Фокса. Также ранее его обвинили в сексуальном насилии над 13-летней девочкой, которую рэпер предварительно накачал наркотиками.

Кроме того, уточняется, что в судебных исках начинают появляться имена других звезд, присутствовавших на «белых вечеринках», что, по слухам, вызывает их беспокойство.