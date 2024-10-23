Женщина, разместившая обнаженные фотографии любовницы своего отца на сайте эскорт-услуг, была приговорена к трехлетнему тюремному заключению.
ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ⟩ Мстительная девушка выложила обнаженные фото любовницы своего отца в Сеть
Судья описал поведение Элеонор Браун как злонамеренное, эгоистичное и мстительное. Браун клеветала на женщину более десяти лет после того, как у ее отца был с той короткий роман в 2012 году.
Судья отметил, что отношение 24-летней Браун после ареста показало, что она полностью лишена морального компаса, добавив, что ее отсутствие раскаяния было шокирующим.
Судья Алекс Менари услышал, что у отца Браун, Джеффа, был роман со своей коллегой, когда тот работал полицейским, но это закончилось, и оба остались со своими супругами, сообщает Independent.
Десять лет спустя подсудимая заметила, что муж женщины начал бизнес, что побудило ее сначала размещать оскорбительные сообщения на странице мужчины в Facebook, называя женщину-жертву «разрушительницей семей».
Затем Браун отправила мужчине обнаженные фотографии его же жены и создала фальшивый профиль на сайте эскорт-услуг, куда также добавила интимные фотографии.
Суд узнал, что заголовок профиля гласил: «Бывший полицейский в униформе, которую я люблю носить для клиентов». В описании профиля было написано «непослушный охранник».
Судья сказал, что Браун создала фальшивый профиль вместе со своей сестрой Софи и матерью Сарой. Суд узнал, что Софи и Сара также были бывшими полицейскими.
По словам судьи Менари, объявление на сайте эскорт-услуг также содержало номер телефона мужа жертвы, что привело к тому, что его завалили звонками и сообщениями после публикации объявления.
В заявлении, зачитанном в суде, жертва сказала, что слово «оскверненный» слишком мягкое для выражения ее чувств и не полностью отражает ту эмоциональную боль и травматический опыт, который она пережила.
Она объяснила, что ее тошнит от мысли о том, что фотографии были размещены на публичном веб-сайте и были распространены для сексуального удовлетворения незнакомцев.
«Мне трудно поверить, что какая-либо женщина могла бы сделать что-то подобное другой женщине», — сказала она.
Она также добавила, что боится, на что еще Браун может быть способна.
Защитник Гарри Кроусон отметил, что непонятно, как Браун оказалась в этой ситуации, сказав: «Она вступила в войну, в которой ей не нужно было сражаться».
Кроусон добавил: «Ей нужно прекратить борьбу в битве, которая ей не принадлежит».
Суд услышал, что мать Браун дала ей фотографии, и по словам защитника, семья подстрекала ее к этому.
Защитник объяснил, что его клиент был глубоко травмирован событиями 2012 года, когда ему показали фотографии в подростковом возрасте, но судья отметил, что эти причины никогда не были должным образом объяснены.
С течением времени женщина, которую Браун никогда не встречала лично, стала для нее почти карикатурой.
Браун, проживающая на улице Морлис Пил, признала себя виновной в начале этого года по двум пунктам обвинения в публикации частных фотографий.
Жертва и ее муж уже давали показания в суде, когда подсудимая изменила свои показания. Судья Менари описал это в пятницу как манипуляцию, что является очень серьезным и отягчающим обстоятельством дела.
Из-за этого судья не предоставил Браун никаких смягчающих обстоятельств за признание вины.
По словам судьи Менари, одним из самых тяжелых и злонамеренных аспектов дела было взаимодействие Браун с дочерью жертвы, которая не знала о романе.
Суд услышал, что Браун сказала дочери: «Я позабочусь о том, чтобы твоя мама никогда не забыла, что она сделала моей семье», и добавила: «Куда бы она ни пошла, ее фотографии останутся с ней».
Судья Менари назвал это позорным.