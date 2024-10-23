ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мстительная девушка выложила обнаженные фото любовницы своего отца в Сеть

В заявлении, зачитанном в суде, жертва сказала, что слово «оскверненный» слишком мягкое для выражения ее чувств и не полностью отражает ту эмоциональную боль и травматический опыт, который она пережила.

Она объяснила, что ее тошнит от мысли о том, что фотографии были размещены на публичном веб-сайте и были распространены для сексуального удовлетворения незнакомцев.

«Мне трудно поверить, что какая-либо женщина могла бы сделать что-то подобное другой женщине», — сказала она.

Она также добавила, что боится, на что еще Браун может быть способна.

Защитник Гарри Кроусон отметил, что непонятно, как Браун оказалась в этой ситуации, сказав: «Она вступила в войну, в которой ей не нужно было сражаться».

Кроусон добавил: «Ей нужно прекратить борьбу в битве, которая ей не принадлежит».

Суд услышал, что мать Браун дала ей фотографии, и по словам защитника, семья подстрекала ее к этому.

Защитник объяснил, что его клиент был глубоко травмирован событиями 2012 года, когда ему показали фотографии в подростковом возрасте, но судья отметил, что эти причины никогда не были должным образом объяснены.

С течением времени женщина, которую Браун никогда не встречала лично, стала для нее почти карикатурой.

Браун, проживающая на улице Морлис Пил, признала себя виновной в начале этого года по двум пунктам обвинения в публикации частных фотографий.

Жертва и ее муж уже давали показания в суде, когда подсудимая изменила свои показания. Судья Менари описал это в пятницу как манипуляцию, что является очень серьезным и отягчающим обстоятельством дела.

Из-за этого судья не предоставил Браун никаких смягчающих обстоятельств за признание вины.

По словам судьи Менари, одним из самых тяжелых и злонамеренных аспектов дела было взаимодействие Браун с дочерью жертвы, которая не знала о романе.

Суд услышал, что Браун сказала дочери: «Я позабочусь о том, чтобы твоя мама никогда не забыла, что она сделала моей семье», и добавила: «Куда бы она ни пошла, ее фотографии останутся с ней».

Судья Менари назвал это позорным.