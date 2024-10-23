Бывший муж Дженнифер Лопес Охани Ноа обвинил Шона «Дидди» Комбса в разводе пары. Во время появления в шоу Despierta America Ноа вспомнил недолгий брак с Джей Ло, который длился с 1997 по 1998.
Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил P Diddy в их разводе
Когда его спросили о разрыве с артисткой, Охани заявил: «Частью этого развода стала вина Дидди».
«Когда Sony пришла и заплатила ей миллионы, которые она получила, там был Puffy, который собирался стать одним из продюсеров нескольких треков в первом альбоме On The 6. Тут начались обман, ложь, разлука», - сказал актер.
Ноа продолжил: «Я был в Лос-Анджелесе, открывая свой ресторан, а она была между Майами и Нью-Йорком, работая над альбомом».
«Там, на том расстоянии, в этой разлуке, и начался обман», - добавил Охани о своем разводе с Джей Ло.
В другом месте интервью Ноа утверждал, что распад брака омрачил его карьеру.
«Я хотел бы спросить Дженнифер: что я тебе сделал, чтобы ты привлекла меня к суду, ты обвинила меня, ты солгала, ты рассказала обо мне ложные вещи, ты вызвала несколько компаний, чтобы выкинуть меня и другие телевизионные сети не дают мне работу? Зачем, если я ничего тебе не сделал? Пусть скажет правду, пусть расскажет все, что было», - добавил он.