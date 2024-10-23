В группе Facebook Hiiumaa heaks обещают выплатить 100 евро тому, кто сможет предоставить информацию о человеке, который, как утверждается, убивает кошек в Кярдла. «Количество раненых, пропавших и погибших животных на одной улице и соседних улицах довольно велико», - пишет автор поста.
«За домом были найдены окровавленные пластиковые пакеты и проволока» Жители Хийумаа столкнулись с мучителем кошек?
Трийн опубликовала пост на Facebook, призывая помочь найти человека, который в их районе калечит и убивает кошек. «Кошки в округе попадали под обстрел из дробовика, попадали под машины или исчезали», - пишет она в посте.
Женщина рассказала редакции Elu24, что у нее самой нет животных, но с кошками ее знакомых и соседей происходили ужасные вещи, которые трудно описать. Она очень хочет помочь местным жителям, поэтому и написала этот пост. «Мы должны поймать этого мучителя кошек!» - уверена она.
По словам женщины, жуткие события происходили в западной части Кярдла, в районе улиц Кааре, Айя и Лойгу. Неподалеку, всего в нескольких сотнях метров, находится лесок, где, по словам местных жителей, такие дела теоретически можно творить незаметно.
Она также уточняет, что предполагаемые издевательства и убийства кошек происходят уже более двух лет. Трийн говорит, что полиция была уведомлена о происходящем, но, насколько ей известно, виновный не был найден. Ходят слухи о трех людях, которых местные подозревают в этих деяниях. «За домом одного из подозреваемых нашли окровавленные пластиковые пакеты и проволоку», - рассказывает Трийн.
По словам начальника Кярдлаского отделения полиции, Моники Раудсепп, один человек потерял свою кошку и попросил помощи в ее поисках через социальные сети. «Кошка вернулась домой, но с травмами. Так как ветеринары не подтвердили, что животное подверглось мучениям или было искалечено, а могло получить травмы иным образом, заявление в полицию подано не было».
Полиция также знает, что та же кошка, будучи на свободе, ранее получила ранение из пневматического оружия, но, по словам Раудсепп, это произошло пару лет назад, и виновного тогда не удалось установить.
«Хотим напомнить владельцам животных, что, несмотря на то, насколько обычным может казаться свободное перемещение кошек и их уход из дома, животные могут попасть в опасные ситуации и получить травмы. А тем, у кого нет домашних животных, но кого может беспокоить появление чужих собак или кошек на территории, советуем: если знаете, кому принадлежит животное, поговорите с его владельцем или сообщите о бездомном животном местным властям. Преследование или, что еще хуже, причинение травм бездомным животным не является решением», - добавила Раудсепп в заключение.
Редакция Elu24 обратилась в муниципалитет Хийумаа, чтобы узнать, осведомлены ли они о происходящем с кошками. По словам специалиста по связям с общественностью Трийну Раясалу, в муниципалитет по этому поводу никто не обращался.