«За домом были найдены окровавленные пластиковые пакеты и проволока» Жители Хийумаа столкнулись с мучителем кошек?

Трийн опубликовала пост на Facebook, призывая помочь найти человека, который в их районе калечит и убивает кошек. «Кошки в округе попадали под обстрел из дробовика, попадали под машины или исчезали», - пишет она в посте.

Женщина рассказала редакции Elu24, что у нее самой нет животных, но с кошками ее знакомых и соседей происходили ужасные вещи, которые трудно описать. Она очень хочет помочь местным жителям, поэтому и написала этот пост. «Мы должны поймать этого мучителя кошек!» - уверена она.

По словам женщины, жуткие события происходили в западной части Кярдла, в районе улиц Кааре, Айя и Лойгу. Неподалеку, всего в нескольких сотнях метров, находится лесок, где, по словам местных жителей, такие дела теоретически можно творить незаметно.

Она также уточняет, что предполагаемые издевательства и убийства кошек происходят уже более двух лет. Трийн говорит, что полиция была уведомлена о происходящем, но, насколько ей известно, виновный не был найден. Ходят слухи о трех людях, которых местные подозревают в этих деяниях. «За домом одного из подозреваемых нашли окровавленные пластиковые пакеты и проволоку», - рассказывает Трийн.