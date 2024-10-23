УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна об изменении автобусных маршрутов: «Мы путаемся, исправьте все это!»

Владимир ездит на автобусе только если надо в магазин и на рыбалку: «Я теперь не знаю, как мне доехать и где можно посмотреть расписание. На остановках висит старое», - заметил он.

Проблема с актуальностью информации, о которой говорил мужчина, также ощущается на многих остановках с низкой проходимостью. Однако на крупных остановках, таких как Мустакиви, новое расписание все же появилось, хотя и не прикреплено должным образом.

Надежда, регулярно пользующаяся автобусом, отмечает, что для нее новые маршруты непривычны: «Мне неудобен этот маршрут. Мне надо сейчас выходить, и чтобы проехать через мост, надо ждать 42 автобус». Она добавила, что привыкание к новому расписанию дается нелегко, особенно когда приходилось пользоваться старым годами.

Жительница Таллинна также выразила недовольство ситуацией с расписаниями: «Мы путаемся. Не везде есть новое расписание. Вы исправьте все это. Я сижу и таким же бабкам объясняю». Очевидно, что не все жители города сразу смогли адаптироваться к нововведениям, особенно пожилые пассажиры, для которых изменения оказались наиболее сложными.

Среди тех, кто наиболее ощутил неудобства от новых маршрутов, оказались пользователи 49 и 54 автобусов. Тамара, которой приходится теперь тратить больше времени на дорогу, поделилась своим мнением: 49 автобус больше не ездит через кладбище Пярнамяэ, а это был самый удобный маршрут. «Теперь приходится ездить кругами». По ее словам, изменение маршрута 54 автобуса также стала неприятным сюрпризом для многих жителей.

Однако нашлись и те, кого изменения практически не затронули. Гуннар, для которого автобусы являются лишь одним из способов передвижения, отнесся к изменениям спокойно: «Ничего не мешает», но то, что у 49 автобуса изменился маршрут - плохо.

Смотрите видео, чтобы узнать, что еще думают жители Таллинна о корректировке маршрутов!