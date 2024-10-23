Суд постановил, что целью лица было оскорбить как можно больше людей, в том числе полицейских, работников скорой помощи и других участников событий. «Человек посмотрел мне прямо в глаза и сказало, что я шл*ха», - заявил в зале суда один из патрульных полицейских.
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«Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что я шл*ха!» Оскорбление полицейского закончилось недельным арестом
В районе полуночи 20 июля полицейский патруль получил вызов к магазину A1000 Market на Петербургском шоссе в Таллинне. Вызов сделали охранники, которые задержали агрессивного молодого человека, разбившего оконное стекло магазина.
Молодая женщина-патрульная, прибывшая на место происшествия, рассказала в суде, что человек вел себя агрессивно, кричал и ругался. «Его руки были в крови, мы пытались поговорить с ним дружелюбно, но он совершенно не слушал, был явно в состоянии алкогольного опьянения и не подчинялся приказам», - рассказала она.