«Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что я шл*ха!» Оскорбление полицейского закончилось недельным арестом

Молодая женщина-патрульная, прибывшая на место происшествия, рассказала в суде, что человек вел себя агрессивно, кричал и ругался. «Его руки были в крови, мы пытались поговорить с ним дружелюбно, но он совершенно не слушал, был явно в состоянии алкогольного опьянения и не подчинялся приказам», - рассказала она.