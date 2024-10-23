Суд вынес приговор 21-летней девушке, с ножом напавшей на незнакомку в Ласнамяэ

5 февраля этого года в Ласнамяэ Мари Лийс Халлик нанесла незнакомой женщине, которая вышла на улицу выбросить мусор, в спину и правую руку как минимум пять ножевых ранений. Перед жестоким нападением Мари Лийс отдыхала с друзьями в квартире, где пила алкоголь, но затем внезапно схватила кухонный нож и покинула компанию.