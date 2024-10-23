Раскрыты новые детали вероятного романа Анджелины Джоли

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли и 40-летний британский рэпер Акала просто дружат, несмотря на слухи об их романе. Об этом пишет People.

Несмотря на месяцы предположений о том, что между дуэтом есть чувства, источник утверждает, что их отношения лишь платонические. В частности, сообщается, что Акала уже имеет отношения с девушкой, которая также дружит с Джоли.

Трио «работает вместе», и партнер Акалы ходит с ними на каждое мероприятие, добавляет источник.

Впрочем, недавно стало известно, что актриса якобы «прокралась к рэперу в гостиничный номер» во время пребывания в Лондоне, сообщает The Sun. Издание утверждает, что обладательница «Оскара» и рэпер останавливались в отеле The Corinthia две ночи подряд.

Слухи о новом романе экс-супруги Брэда Питта ходили с мая 2024 года после того, как In Touch сообщили, что Анджелина и Акала встречаются больше года.

В августе их видели, когда дуэт вместе покидал отель в Венеции во время Венецианского кинофестиваля. Рэпер уже знаком с детьми знаменитости.

«Акала многому учит Анджелину Джоли об истории темнокожих Британии, когда она ищет новые исходные материалы для фильмов», - говорил источник.