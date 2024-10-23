«На самом деле я не знаю, помню ли я произошедшее только обрывками или же я все воспоминания с того дня специально стерла из памяти», - признается Кади (35 лет), которая в подростковом возрасте в погоне за легкими деньгами попала в ловушку 50-летнего мужчины.

Кади (имя изменено, известно редакции) родилась в маленьком городке в Эстонии в многодетной семье. По словам женщины, для нее было обычным делом, что такие желанные вещи, как модная одежда, гаджеты и тому подобное, всегда оставались для нее недоступными.

Но однажды она услышала от своих одноклассниц о простом способе хорошо заработать. «Говорили, что взрослые мужчины платят девочкам нашего возраста просто за то, что они составляют им компанию. Водят на ужины, ходят по магазинам - ничего сексуального!» - рассказывает Кади о том, как началась ее трагическая история.