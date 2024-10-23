«Если что-то делаешь, делай это стильно!» - говорится в новой рекламе Pakendikeskus. Известный своими юмористическими рекламами, Pakendikeskus на этот раз высмеял баснословно дорогой аксессуар популярного испанского бренда.
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«Самый горячий тренд!» Pakendikeskus высмеял баснословно дорогую сумку Balenciaga
«Не важно, сгребаешь ли ты листья или собираешь строительный мусор. Благодаря Pakendikeskus ты всегда будешь в тренде! Позвольте представить - большой и вместительный мусорный мешок! Поклонись оригиналу и приобрети этот трендовый товар по супервыгодной цене!» - рекламирует Pakendikeskus мусорные мешки, которые можно приобрести по очень низкой цене.
Рядом добавлено фото «мусорного мешка» от испанского модного дома Balenciaga, за чей аксессуар придется отдать гораздо более солидную сумму.