ВИДЕО Альпака чихнула на короля Карла III в Австралии

Инцидент с монархом случился возле Австралийского военного мемориала. Девятилетний Хефнер был в короне и с золотым галстуком-бабочкой. Он чихнул после того, как король погладил его по носу, отмечает издание.

Владелец альпаки Роберт Флетчер отметил, что монарх был «в недоумении».

«Он не кусается и не плюется. Он всегда ведет себя наилучшим образом. И он - альпака, выступающий за монархию», - поделился Флетчер.

21 октября Карл III оказался в центре скандала, когда выступил перед парламентом Австралии. После того, как король Великобритании закончил свою речь, его раскритиковала сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. Она вышла на сцену с криками: «Это не ваша страна. Вы не наш король».

До этого издание Daily Mail писало, что официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой.

Согласно информации прессы, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.