Модель OnlyFans перечислила сигналы, которые P.Diddy и другие рэперы используют для «брони» девушек на ночь

Например, модель OnlyFans Сиенна Грейс, которая якобы спала не с одной звездой хип-хопа, раскрыла Daily Mail, какие трюки они используют для того, чтобы «снять» девушек на мероприятии. По ее словам, среди рэперов водится правило - обозначить, какая из фанаток занята на эту ночь.

Для этого музыканты должны оставить на ней свою вещь - например, предложить накинуть куртку. Есть и другая вариация правила: «Помощница одной группы принесла мне бутылку шампанского. Уже после мероприятия меня пригласили в приватную комнату».

Сиенна, к слову, была на одной из вечеринок Шона Комбса (настоящее имя рэпера), причем прямо в его доме. Правда, ничего шокирующего в поведении рэпера она не замечала. Более того, девушка даже не слышала скандальных историй от их общих знакомых. А мы напомним, что к Дидди подано более 120 исков, в которых так или иначе описываются акты насилия с его стороны.