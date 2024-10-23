Дочь Ким Кардашьян Норт-Уэст ужасно подшутила над мамой в день ее рождения

Ким показала, как распаковывает сюрприз от дочери, на котором написано «Skibidi toilet». Если вы не родитель подростка - смысл этой фразы может быть вам не знаком. Так что рассказываем: скибиди-туалеты - персонажи безумного веб-сериала, который стал вирусным и всемирно известным благодаря YouTube.

Проект часто критикуют за дурное влияние на детей, среди которых он особенно популярен. Вот и Норт, видимо, фанатеет от тренда. Ким подарок дочери приняла со смехом, несмотря на «туалетный» юмор.

Справедливости ради заметим, что на другой стороне таблички куда более сентиментальная надпись - «С любовью, Норт». Интересно, решится ли селебрити выйти в свет в этой провокационной обновке. Как бы там ни было - внезапной безвозмездной интеграции «туалетов» в популярный блог могут позавидовать даже люксовые бренды.